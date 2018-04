Video: HAF

Greckie myśliwce F-16

13.04 | Cztery greckie myśliwce F-16 w locie treningowym. Takie maszyny regularnie biorą udział w akcjach przechwytywania identycznych tureckich F-16 nad Morzem Egejskim. Oba państwa spierają się co do przebiegu ich granic i regularnie dochodzi do powietrznych przepychanek, w których czasem nawet ktoś ginie.

