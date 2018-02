Greckie władze wszczęły śledztwo w sprawie listu z pogróżkami, który otrzymał minister spraw zagranicznych Nikolaos Kodzias w związku ze swymi wysiłkami na rzecz zakończenia z sąsiadem sporu wokół nazwy Macedonia - poinformował w piątek przedstawiciel rządu Nikos Toskas.

"Mamy dla ciebie trzy kule" - napisano w liście, którego treść ujawnił w piątek Toskas.

Tymczasem na weekend zaplanowano demonstrację w stolicy Grecji przeciwko używaniu słowa Macedonia w nazwie sąsiedniego kraju.

Według Toskasa celem listu jest zakłócenie "pokojowej manifestacji" i zaognienie sytuacji. - Nie muszę wyjaśniać, jak niebezpieczne jest wysyłanie tego rodzaju listów, tylko dlatego, że komuś nie podoba się sposób prowadzenia negocjacji - dodał w telewizji ANT1.

Wznowienie negocjacji

Warunek spełniony. Macedonia bliżej Unii Europejskiej Macedoński... czytaj dalej » Przedstawiciel rządu Grecji nawiązał w ten sposób do rozmów ze Skopje, którymi Kodzias kieruje ze strony Aten. Przed dwoma tygodniami negocjacje wznowiono po latach przerwy w celu znalezienia rozwiązania sporu wokół ostatecznej nazwy sąsiedniej Macedonii. Macedonia to również nazwa greckiego regionu, którego ośrodkiem administracyjnym są Saloniki.



21 stycznia od 90 do 150 tysięcy osób zebrało się w Salonikach na północy Grecji, wzywając do tego, by Macedonia zmieniła swoją nazwę.



Organizatorzy protestu zaplanowanego na niedzielę na ateńskim placu Syntagma liczą, że przyciągnie on trzy razy więcej osób. Demonstrację poparł grecki Kościół prawosławny, a swój udział zapowiedzieli niektórzy przedstawiciele opozycyjnej konserwatywnej partii Nowa Demokracja.

FYROM

Grecy żądają od sąsiada zmiany nazwy kraju. "Jest tylko jedna Macedonia" Grecko-macedońska... czytaj dalej » Lewicowy rząd Grecji Aleksisa Ciprasa i nowy socjaldemokratyczny gabinet Zorana Zaewa w Macedonii zapewnili, że zakończą blisko trzydziestoletni konflikt, co utorowałoby drogę Skopje do Unii Europejskiej i NATO. Ateny od lat blokują te wysiłki.



W grudniu 2017 roku Zaew oświadczył, że jego kraj jest gotowy zrezygnować z roszczeń do spuścizny kulturalnej po Aleksandrze Macedońskim, jeśli pomoże to w rozwiązaniu sporu.



Od momentu uzyskania niepodległości przez Macedonię w 1991 roku Grecja, dla której ten władca także jest bohaterem narodowym, toczy z władzami w Skopje spór o nazwę państwa. Na forum UE Grecja przeforsowała przed laty uważane wciąż za tymczasowe, ale oficjalne określenie Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (akronim angielski - FYROM).

Wstępne propozycje

Zdaniem władz Grecji używanie nazwy Macedonia kryje w sobie możliwość wystąpienia z roszczeniami terytorialnymi wobec greckiej prowincji Macedonia.



W wywiadzie udzielonym w czwartek agencji Reutera Nikolaos Kodzias powiedział, że Ateny przedstawią wstępne propozycje rozwiązania sporu i liczą, że do czerwca uda się osiągnąć porozumienie z sąsiadem.