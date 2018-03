Kuter rybacki pełen konopi. Przejęła go straż przybrzeżna





Foto: Reuters | Video: Reuters TV Wartość znalezionych konopi szacuje się na 15 milionów euro

Grecka straż przybrzeżna przejęła około 1,3 tony przetworzonych konopi indyjskich, ukrytych na pokładzie kutra rybackiego, który został zatrzymany w pobliżu Krety.

Kuter "Celine Star" został przejęty w wyniku trzydniowej operacji przeprowadzonej przez cztery statki patrolowe i dwa helikoptery, z których jeden należał do Frontexu - Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

Informację o podejrzanej jednostce, płynącej na Kretę, strona grecka uzyskała od francuskich celników.

Kuter, płynący z Syrii do nieokreślonego europejskiego portu, został zatrzymany w odległości 60 mil morskich na południowy wschód od Krety. Załoga jednostki usiłowała uciekać i została zmuszona do zacumowania w porcie Ierapetra, gdzie na jej pokładzie znaleziono konopie warte ok. 15 mln euro.



Kapitan i czteroosobowa załoga kutra zostali aresztowani - poinformowała grecka straż przybrzeżna.