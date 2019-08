Szukali turystki przez trzy dni. Odnaleźli ciało przygniecione skałą

Po trzydniowych poszukiwaniach w środę na greckiej wyspie Ikaria, na dnie głębokiego jaru, odnaleziono ciało zaginionej 35-letniej brytyjskiej turystki. Według wstępnych ustaleń Natalie Christopher została przygnieciona dużym odłamkiem skały.

Astrofizyk i znana aktywistka społeczna Natalie Christopher mieszkała na Cyprze, gdzie pracowała jako wykładowca na Uniwersytecie Europejskim. Uprawiała wiele sportów. Bieganie było jej pasją. Lokalne media społecznościowe obfitują w ostatnich dniach we wspomnienia na jej temat.

Biegaczka trailowa, astrofizyk, triathlonistka, wspinacz, miłośniczka przyrody, działaczka na rzecz pokoju, feministka i obrończyni zwierząt. Natalie Christopher była tym wszystkim i kimś o wiele więcej. Była jedną z najbardziej inteligentnych osób, jakie kiedykolwiek spotkaliśmy. Kochała życie, czerpała z niego pełnymi garściami, z nieograniczoną radością" - tak opisała Christopher facebookowa grupa Cypryjscy Biegacze Terenowi, do której należała kobieta.

Wyszła pobiegać

Christopher, która pojechała na Ikarię wraz ze swoim cypryjskim partnerem na długi weekend w zeszłą sobotę (3 sierpnia), zaginęła w poniedziałek. Jej 38-letni partner powiedział greckiej policji, że wyszła z ich wspólnego pokoju hotelowego wcześnie rano, aby pobiegać. Ponieważ nie wróciła na śniadanie, zadzwonił do niej i zapytał, co się dzieje. W odpowiedzi usłyszał, że powrót zajmie jej trochę czasu, ponieważ znajduje się w "trudnym terenie".

Christopher miała zapewnić mężczyznę, że będzie ostrożna. Jednak na jego kolejne telefony już nie odpowiadała. Około południa jej zaginięcie zostało zgłoszone na policję, która niezwłocznie rozpoczęła przeczesywanie rejonu wyspy, w którym mogła się znajdować.

W poszukiwaniach brało udział wielu ochotników. To właśnie jeden z nich odnalazł ciało. Przyjaciele Brytyjki, której rodzice urodzili się na Cyprze, zorganizowali akcję crowdfundingową, podczas której zebrano cztery tysiące euro. Te pieniądze miały być użyte na opłacenie przelotu z Larnaki na Ikarię grupy lokalnych cypryjskich biegaczy terenowych, którzy także chcieli przyłączyć się do akcji poszukiwawczej.

Wg mediów brytyjskich, na Ikarię ma jutro przybyć lekarz medycyny sądowej, który ustali powody śmierci Christopher. Do czasu jego przybycia jej ciało pozostanie w takiej samej pozycji, w jakiej je znaleziono.

Aktywistka na rzecz pojednania

Christopher była aktywną działaczką na rzecz pokoju na Cyprze. Z jej inicjatywy powstały dwa programy, mające na celu propagowanie zbliżenia między dwoma społecznościami, grecko-cypryjską i turecko-cypryjską.

Polegały one między innymi na zorganizowaniu przez nią na Facebooku grupy "Cypryjskie Dziewczyny Potrafią", która zachęcała kobiety z obu społeczności do uprawiania sportu. Natomiast skierowany do dzieci projekt Columba Hershel miał na celu poprzez naukę o astronomii uświadomienie im, że cały Cypr znajduje się pod jednym, wspólnym niebem.

"Dodałaś do naszego życia energii i nauczyłaś nas, jak walczyć z poświęceniem o uczynienie tego świata lepszym miejscem. Byłaś dla nas inspiracją. Obiecujemy kontynuować twoją pracę. Cypr stracił jedną z najlepszych [swoich córek - przyp. red.]" – napisała na Facebooku grupa działająca pod wezwaniem "Natychmiast Zjednoczcie Cypr", którą Christopher popierała.

