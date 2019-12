Ambasador Libii wydalony z Grecji. Powodem "naruszenie prawa międzynarodowego"





Ambasador Libii w Atenach został uznany za osobę niepożądaną. Mohamed Junis A.B. Menfi ma opuścić kraj w ciągu 72 godzin - oświadczył szef greckiego MSZ Nikos Dendias.

Wydalenie libijskiego ambasadora Mohameda Junisa A.B. Menfiego jest związane z porozumieniem, jakie 27 listopada zawarły Libia i Turcja. Kraje te wytyczyły wspólną granicę na morzu w pobliżu greckiej Krety. Dendias nazwał to "naruszeniem prawa międzynarodowego". - Treść tego porozumienia jest podpisana przez libijskiego ministra spraw zagranicznych Muhammada at-Tahira Sialę. To ta sama osoba, która we wrześniu zapewniała grecką stronę o czymś innym - powiedział Dendias.

Reuters podaje, że ambasada Libii w Atenach nie komentuje sprawy. Szef greckiego MSZ podkreślił, że wydalenie ambasadora nie oznacza to zerwania stosunków dyplomatycznych z Libią.

Turcja i uznawany przez społeczność międzynarodową rząd Libii podpisały porozumienie w sprawie granic oraz o rozszerzonej współpracy militarnej i w zakresie bezpieczeństwa.

Władze Grecji nazwały porozumienie "absurdalnym", bo "ignoruje ono coś tak absolutnie oczywistego jak to, że pomiędzy tymi dwoma krajami jest duży obszar lądowy - Kreta". Porozumienie Libii i Turcji skrytykowały też Egipt i Cypr.

Jak podkreśla Reuters, relacje między Grecją a Turcją są napięte z wielu powodów, m.in. przez spór o prawa do złóż na Morzu Egejskim i podział Cypru. Ostatnio pogorszyły się jeszcze ze względu na odwierty prowadzone przez Turcję u wschodnich wybrzeży Cypru.

