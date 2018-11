Grad pocisków i radiowóz dziurawy jak sito. Ostrzelał policjanta podczas kontroli

Foto: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Grad pocisków i radiowóz diurawy jak sito. Ostrzelał...

16.11 | Policjant zatrzymuje samochód do kontroli, kierowca wyciąga broń i bez wyraźnego powodu przez prawie minutę strzela w stronę funkcjonariusza. Do takiego dramatycznego zdarzenia doszło w Tontitown, w stanie Arkansas. Ostatecznie funkcjonariuszowi i pasażerce zatrzymanego pojazdu nic się nie stało. Sprawca po krótkim pościgu został aresztowany. Usłyszał osiem zarzutów w tym usiłowanie zabójstwa. Całość zdarzenia zarejestrowała kamera z radiowozu.

