Osiem osób rannych, trzy wzięte na rogi. Ostatnia gonitwa z bykami w Pampelunie

Gonitwa z bykami w Pampelunie

13.07 | Obchody Sanfermines, przyciągające turystów z całego świata, potrwają do niedzieli, gdy odbędzie się ostatnia gonitwa z bykami. Co roku w Pampelunie odbywa się osiem biegów. Ogółem od 1910 r. zginęło w nich co najmniej 16 osób, ostatni taki przypadek miał miejsce w 2009 r.

