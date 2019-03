Spiker Izby Gmin zgodził się. Będzie kolejne głosowanie w sprawie brexitu

Video: Fakty TVN

Polacy na Wyspach coraz bardziej zagubieni. Brexit w rękach...

Izba Gmin rozpoczęła w poniedziałek procedurę, w ramach której to nie rząd, a posłowie wypowiedzą się, jak widzą wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Brexit to jeden wielki znak zapytania. Co oznacza dla Polaków na Wyspach, kiedy będzie miał miejsce, a może nawet, czy będzie miał miejsce?

