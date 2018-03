Video: tvn24

Para homoseksualna wzięła ślub na Maderze. "W Polsce...

01.07 | Jakub Kwieciński i Dawid Mycek i to homoseksualna para, która zyskała popularność dzięki nagraniu teledysku do piosenki grupy Roxette. Przez dwa lata starali się o ślub. Wzięli go na Maderze. Teraz chcą, aby ich małżeństwo zostało uznane za ważne w Polsce. We "Wstajesz i weekend" rozmawiali o legalizacji homoseksualnych małżeństw w Niemczech. - Czekamy na prawa dla nas - zapowiedzieli.

»