Kolejni członkowie załogi irańskiego tankowca zatrzymani

Policja Gibraltaru poinformowała, że zatrzymała kolejnych dwóch członków załogi irańskiego tankowca Grace 1. Wcześniej zatrzymała kapitana i pierwszego oficera tego okrętu.

Kapitan i pierwszy oficer irańskiego tankowca zatrzymani Gibraltarska... czytaj dalej » "Wszyscy czterej mężczyźni są obywatelami Indii i mają zapewnioną pełną pomoc prawną" - przekazała w oświadczeniu policja.



W ubiegłym tygodniu władze należącego do Wielkiej Brytanii Gibraltaru zatrzymały irański tankowiec Grace 1, a następnie doprowadziły go do portu. Miało to służyć udaremnieniu dostarczenia ładunku ropy do rafinerii w syryjskim nadmorskim mieście Banijas. Rafineria ta jest własnością podmiotu objętego sankcjami UE nałożonymi na Syrię.



5 lipca Sąd Najwyższy Gibraltaru przedłużył zatrzymanie tankowca o 14 dni.

"Niebezpieczny precedens"

Zdaniem Teheranu do zatrzymania tankowca doszło wbrew prawu. Irańskie władze domagają się uwolnienia jednostki. Wiceszef MSZ Iranu Abbas Aragczi zapewnił w niedzielę, że statek nie płynął do Syrii, a szef MSZ Mohammad Dżawad Zarif ocenił, że sprawa "tworzy niebezpieczny precedens". Przedstawiciele irańskich władz grozili też odwetem za zatrzymanie statku.



Według irańskiej dyplomacji do zatrzymania Grace 1 doszło na wodach międzynarodowych. Z kolei rząd Gibraltaru podkreśla, że miało to miejsce na "brytyjskich wodach terytorialnych".

Źródło: EPA/RAF/BRITISH MINISTRY OF DEFENCE Irański tankowiec Grace 1 został zatrzymany u wybrzeży Gibraltaru

Wzrost napięcia

W czwartek brytyjski rząd poinformował, że trzy irańskie jednostki "wbrew prawu międzynarodowemu usiłowały przeszkodzić brytyjskiemu statkowi handlowemu British Heritage w przepłynięciu przez cieśninę Ormuz".



W obliczu narastającego napięcia między Londynem i Teheranem brytyjski rząd podjął decyzję o wysłaniu do Zatoki Perskiej drugiego okrętu wojennego. Niszczyciel HMS Duncan dołączy do fregaty HMS Montrose, która wkrótce ma się udać na przegląd techniczny.

Źródło: Adam Ziemienowicz/PAP Zatrzymanie irańskiego tankowca Grace 1