Amerykanie chcieli dalszego zatrzymania tankowca Grace 1. Gibraltar odrzucił wniosek





»

W świetle prawa Unii Europejskiej nie ma podstaw do dalszego przetrzymywania tankowca Grace 1 i przewożonej w nim ropy - przekazały władze Gibraltaru. W niedzielę odrzuciły one wniosek USA o skonfiskowanie zatrzymanej na początku lipca irańskiej jednostki.

Tankowiec zatrzymała 4 lipca w pobliżu Gibraltaru brytyjska piechota morska w związku z podejrzeniem, że jednostka zamierza dostarczyć ładunek irańskiej ropy do Syrii. Byłoby to złamaniem nałożonych na to państwo unijnych sankcji. W trakcie postoju w Gibraltarze banderę statku zmieniono z panamskiej na irańską, nadając mu jednocześnie nową nazwę Adrian Darya-1.

"To, że rząd Gibraltaru nie jest w stanie uwzględnić nakazu, wynika z obowiązywania (na jego terytorium) prawa Unii Europejskiej oraz różnic między reżimami sankcji, nałożonych na Iran przez UE i USA" - głosi rządowy komunikat. Dodaje, że "unijny reżim sankcji wobec Iranu, który obowiązuje w Gibraltarze, jest znacznie łagodniejszy od tego, jaki wprowadziły USA".

Gibraltar przejął tankowiec, Iran odpowiedział tym samym

Amerykański sąd zarządził przejęcie irańskiego tankowca Grace 1 Nakaz przejęcia... czytaj dalej » Tankowiec miał zostać zwolniony w czwartek, ale zanim to nastąpiło, gibraltarskie władze otrzymały od USA wniosek w sprawie konfiskaty i postanowiły go zbadać. Stany Zjednoczone twierdzą, że Grace 1 ma powiązania z uznawanym przez nie za organizację terrorystyczną Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej - elitarną formacją sił zbrojnych Iranu.

19 lipca - czyli w dwa tygodnie po zatrzymaniu Grace 1 - irańscy strażnicy rewolucji wtargnęli w Zatoce Perskiej na pokład noszącego brytyjską banderę tankowca Stena Impero i odprowadzili go do portu w Iranie.

Choć zarówno Iran, jak i Wielka Brytania zaprzeczają, by zamierzały uwolnić oba tankowce na zasadzie wzajemności, to w powszechnym odczuciu nie ma innego sposobu wybrnięcia z tej sytuacji.

Źródło: Adam Ziemienowicz/PAP Zatrzymanie irańskiego tankowca Grace 1