Foto: Georges Biard / Wikipedia (CC BY SA 3.0) Video: tvn24

Pozdrowienia z Rosji

26.02 | To nie film, to rzeczywistość, choć w głównej roli znany aktor. Gerard Depardieu wszedł na największą scenę świata, jaką jest dla niego nowa ojczyzna - Rosja. Po przyjęciu rosyjskiego obywatelstwa w obawie przed drakońskimi podatkami we Francji, aktor zwiedza coraz to nowe miejsca i zadziwia - kolejnymi manifestacjami żarliwej miłości do Rosji i jej przywódców. Robi się z tego komedia.

