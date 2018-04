Po pogrzebie żony 93-letni były prezydent trafił do szpitala

Dzień po pogrzebie swojej żony Barbary były prezydent USA George H. W. Bush został przyjęty na oddział intensywnej opieki w szpitalu metodystów w Houston. Jak podała agencja Reutera, u 93-latka doszło do infekcji krwi.

Rzecznik Busha, Jim McGrath, powiedział, że prezydent reaguje na leczenie i "wydaje się, że zdrowieje".



Statement by the Office of @GeorgeHWBush on President Bush's health.





"Był w stanie krytycznym"

Żegnało ją czterech prezydentów USA. Pogrzeb Barbary Bush Ceremonia... czytaj dalej » CNN podała, że Bush znajduje się na oddziale intensywnej terapii i według źródeł, na które powołuje się telewizja, infekcja krwi może zagrażać życiu, bo był "w stanie krytycznym".

W sobotę w Houston w stanie Teksas odbyło się nabożeństwo żałobne i pogrzeb Barbary Bush, żony byłego prezydenta. Uczestniczyło w nim czterech byłych prezydentów USA i obecna pierwsza dama Melania Trump.

Barbara i George byli małżeństwem przez 73 lata.

Dokładnie rok temu były prezydent również trafił do szpitala w Houston. Wówczas skarżył się na uporczywy kaszel. Jego rzecznik zapewnił, że "leczenie przyniosło właściwe rezultaty i Bush senior ma się już dobrze". Pozostał jednak w szpitalu na obserwacji. Z powodu złego stanu zdrowia George H. W. Bush odmówił udziału w inauguracji prezydentury Donalda Trumpa w styczniu 2017 roku. Wówczas również trafił do szpitala.

Bush był prezydentem USA w latach 1989-1993. Jest jednym z pięciu żyjących byłych gospodarzy Białego Domu - obok Jimmy'ego Cartera, Billa Clintona, Georga W. Busha Jr. i Baracka Obamy.

