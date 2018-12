George H.W. Bush w listopadzie 1999 roku udzielił wywiadu "Faktom" TVN, w którym opowiadał o swojej wierze w polską transformację. - Nie miałem wątpliwości, że Polacy zrobią wszystko, by dokonać wielkiej zmiany - podkreślał były amerykański prezydent. - Widziałem to już w 1987 i 1989 roku - mówił.

- Widzieć na własne oczy wasze sukcesy i osiągnięcia, zwłaszcza w gospodarce, to wspaniałe - podkreślał George H.W. Bush.

- Niektórzy w Polsce mówią, że wasz wzrost gospodarczy to tylko cztery procenty. Mój Boże, przecież cztery procenty to wspaniały wynik - dodał, odnosząc się do ówczesnej sytuacji w gospodarce.

Dwie wizyty w Polsce

Były prezydent Stanów Zjednoczonych George H.W. Bush zmarł w wieku 94 lat - poinformował w nocy z piątku na sobotę czasu lokalnego na Twitterze jego syn George W. Bush.

W czasie swojej prezydentury Bush senior dwukrotnie odwiedzał Polskę. Pierwszą prezydencką wizytę w Polsce odbył w dniach 9-11 lipca 1989 roku, gdy przewodniczącym Rady Państwa był Wojciech Jaruzelski. 11 lipca 1989 roku ówczesny amerykański szef państwa odwiedził Gdańsk, gdzie spotkał się m.in. z przywódcą "Solidarności" Lechem Wałęsą.

Druga wizyta prezydenta w Polsce miała miejsce za prezydentury Wałęsy, 5 lipca 1992 roku. Amerykański przywódca wziął udział w uroczystościach związanych ze sprowadzeniem do Polski z USA prochów pianisty, kompozytora i polityka Ignacego Jana Paderewskiego.