Nie żyje George H.W. Bush

W wieku 94 lat zmarł były prezydent Stanów Zjednoczonych George H.W. Bush - poinformowała w sobotę rano czasu polskiego jego rodzina za pośrednictwem wieloletniego rzecznika Busha, Jima McGratha.

Bush senior skończył 94 lata. Jako jedyny amerykański prezydent Były prezydent... czytaj dalej » George H.W. Bush był 41. prezydentem USA. Urząd sprawował w latach 1989-1993. Wcześniej, od 1981 do 1989 roku, był wiceprezydentem w administracji prezydenta Ronalda Reagana.

Jak pisze agencja Reutera, żaden z jego poprzedników w Białym Domu nie dożył takiego wieku jak on.

Bush zmarł o godz. 22.10 czasu środkowoamerykańskiego (5.10 czasu polskiego).

Jego żona, Barbara Bush zmarła kilka miesięcy wcześniej, 17 kwietnia tego roku w wieku 92 lat. Byli małżeństwem przez 73 lata.

Bush senior był ojcem byłego prezydenta USA w latach 2001-2009 George'a W. Busha i byłego gubernatora Florydy Jeba Busha.

"Był człowiekiem o najsilniejszym charakterze"

"Jeb, Neil, Marvin, Doro (dzieci George'a H.W. Busha - przyp. red.) i ja ze smutkiem ogłaszamy, że po 94 godnych podziwu latach zmarł nasz ojciec. George H.W. Bush był człowiekiem o najsilniejszym charakterze i najlepszym ojcem, o jakiego syn czy córka mogą prosić" - napisał w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze były prezydent USA George W. Bush.



Jak dodał, cała rodzina wdzięczna jest za "życie i miłość" 41. prezydenta USA oraz kondolencje i "wyrazy współczucia tych, którzy troszczyli się" o jego ojca i modlili się za niego.



Szef CIA, wiceprezydent, prezydent

George H.W. Bush po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Yale w 1948 roku rozpoczął pracę w przemyśle naftowym w Teksasie.

Od początku lat 60. poświęcał się karierze politycznej. Wstąpił do Partii Republikańskiej. W latach 1967–1971 był członkiem Izby Reprezentantów amerykańskiego Kongresu, a następnie ambasadorem USA przy ONZ oraz szefem misji łącznikowej w Chinach.

George H.W. Bush pełnił także funkcję dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) w latach 1976–1977. Był wiceprezydentem USA w administracji Ronalda Reagana (1981–1989).

Audiencje u Jana Pawła II, wizyty w Polsce

Prezydentura Busha to lata końca zimnej wojny, I wojny w Zatoce Perskiej, upadku ZSRR czy zjednoczenia Niemiec. Bush w 1991 roku zawarł z ZSRR układ START I o redukcji zbrojeń strategicznych - był to pierwszy układ przewidujący faktyczną redukcję arsenałów jądrowych, a nie tylko kontrolę zbrojeń.

41. prezydent USA dwukrotnie był na audiencji w Watykanie u papieża Jana Pawła II - w maju 1989 roku i w listopadzie roku 1991.

Z kolei swą pierwszą prezydencką wizytę w Polsce Bush odbył w dniach 9-11 lipca 1989 r., gdy przewodniczącym Rady Państwa był Wojciech Jaruzelski. 11 lipca 1989 r. odwiedził Gdańsk, gdzie spotkał się m.in. z przywódcą "Solidarności" Lechem Wałęsą.



Druga wizyta prezydenta w Polsce miała miejsce za prezydentury Wałęsy, 5 lipca 1992 r. Amerykański przywódca wziął udział w uroczystościach związanych ze sprowadzeniem do Polski z USA prochów pianisty, kompozytora i polityka Ignacego Jana Paderewskiego.

Zmagał się z chorobą

Kilka lat temu Bush ujawnił, że cierpi na chorobę Parkinsona. Wcześniej 41. prezydent USA prowadził aktywny styl życia, m.in. skacząc ze spadochronem z okazji swych 75., 80., 85. i 90. urodzin.



Jak poinformował rzecznik rodziny, szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych zmarłego szefa państwa zostaną przekazane tak szybko, jak to możliwe.

