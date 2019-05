Ostrzelany budynek tureckiej agencji w strefie Gazy





Minister spraw zagranicznych Turcji Mevlut Cavusoglu oświadczył w sobotę, że siły izraelskie zaatakowały budynek w Gazie, gdzie ma swoje biuro turecka państwowa agencja prasowa Anatolia. Uznał, że ataki Izraela to zbrodnia przeciwko ludzkości.

Według Associated Press gmach będący między innymi siedzibą Anatolii został zaatakowany z powietrza.

"Potępiamy ataki Izraela"

Turcja wezwała społeczność międzynarodową do podjęcia działań w związku z "nieproporcjonalnymi działaniami" Izraela w Strefie Gazy - poinformowało w sobotę tureckie MSZ w związku z atakiem sił izraelskich na budynek w Gazie, gdzie ma swoje biuro turecka państwowa agencja prasowa Anatolia.

Ponad 100 rakiet wystrzelonych. Izraelczycy uciekali do schronów Ze Strefy Gazy w... czytaj dalej » - Zdecydowanie potępiamy nieproporcjonalne ataki Izraela w Strefie Gazy, w wyniku których wielu niewinnych ludzi straciło życie lub doznało obrażeń i zaatakowany został budynek agencji Anatalia - oświadczył resort. - Pilnie apelujemy do społeczności międzynarodowej o podjęcie działań w celu złagodzenia napięć w regionie, powstałych z winy Izraela.

Eskalacja w Strefie Gazy

Od piątku trwa eskalacja przemocy wokół Strefy Gazy. W sobotę rano palestyńscy bojownicy wystrzelili ok. 250 pocisków rakietowych w kierunku miast i miejscowości w centrum i na południu Izraela. Siły izraelskie strąciły kilkadziesiąt rakiet, wiele innych pocisków spadło na niezamieszkane tereny, mimo to po izraelskiej stronie ranni zostali mężczyzna w Aszkelonie i starsza kobieta w Kirjat Gat. Do ostrzału przyznał się Islamski Dżihad, dodając, że to odpowiedź na przemoc, do jakiej doszło w piątek. Tego dnia zginęło czterech Palestyńczyków, w tym dwóch bojowników Hamasu, a wcześniej w ataku palestyńskim rannych zostało dwóch izraelskich żołnierzy przy granicznym ogrodzeniu.



Izraelskie lotnictwo w odpowiedzi na sobotni atak dokonało nalotów na 120 lokalizacji należących do Hamasu i do mniejszego ugrupowania Islamski Dżihad. Po stronie palestyńskiej zginęła ciężarna kobieta, jej 14-miesięczna córeczka oraz dwóch młodych mężczyzn, z których jeden, jak piszą agencje, był bojownikiem Hamasu. 17 osób zostało rannych.

Stosunki między Izraelem a Turcją, niegdyś bliskimi sojusznikami, zaczęły się ochładzać, odkąd w 2003 roku do władzy doszedł w tym drugim kraju Recep Tayyip Erdogan, którego partia AKP wywodzi się z tureckiego ruchu islamistycznego. Władze w Ankarze ostro krytykują działania izraelskiego wojska przeciwko Palestyńczykom w Strefie Gazy. Według arabskich mediów od marca 2018 roku armia izraelska zabiła w tej enklawie ponad 200 osób i raniła kilkanaście tysięcy.