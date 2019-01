Wojskowy zamach stanu w Gabonie. Strzały w stolicy, zajęto siedzibę radia

Oficerowie armii Gabonu w poniedziałek rano zajęli budynek radia w Libreville i ogłosili sprzeciw wobec rządów prezydenta Alego Bongo - poinformowała agencja Reutera. Ma to być wojskowy zamach stanu przeciwko władzy prezydenta Gabonu, który od kilku miesięcy przebywa na leczeniu za granicą.

59-letni prezydent Ali Bongo w październiku wyjechał za granicę na leczenie po przebytym udarze - najpierw do Arabii Saudyjskiej, a w listopadzie do Maroka. W wygłoszonym w Nowy Roku orędziu przyznał się do problemów zdrowotnych, zaznaczył jednak, że już zdrowieje. Według Reutera prezydent momentami mówił niewyraźnie, a także nie poruszał swoją prawą ręką. Odcięto łączność, słychać wybuchy i strzały. Chaos po wyborach W stolicy Gabonu,... czytaj dalej »

Oświadczenie oficerów

W poniedziałek rano wojskowi zajęli budynek radia w stolicy Gabonu, Libreville, skąd nadali na cały kraj oświadczenie. Na nagraniu wideo, które zamieszczone zostało w internecie, widać, jak umundurowany porucznik Kelly Ondo Obiang odczytuje w studiu radiowym przygotowane oświadczenie. Po obu jego stronach stoją żołnierze z bronią długą w rękach.

- [Noworoczne orędzie prezydenta Bongo - przyp. red.] nasiliło wątpliwości dotyczące zdolności prezydenta do dalszego dźwigania obowiązków jego urzędu - oświadczył przez gabońskie radio pułkownik Obiang, który przedstawił się jako oficer Gwardii Republikańskiej i przywódca samozwańczego Patriotycznego Ruchu Sił Obrony i Bezpieczeństwa Gabonu.

Obiang poinformował, że zamach stanu przeprowadzony został przeciwko "tym, którzy w tchórzliwy sposób zamordowali naszych młodych rodaków w nocy 31 sierpnia 2016 roku". Tego dnia w Gabonie, po kontrowersyjnym ogłoszeniu reelekcji Alego Bongo, doszło do zamieszek, w tym do zabójstw i plądrowania budynków. Satrapowie śpią spokojnie. Rok wyborów w Afryce Ledwie zdążono... czytaj dalej »

Jak informuje Reuters, źródła zbliżone do rządowych przekazały informacje o strzelaninach w pobliżu budynku telewizji państwowej. Według tych źródeł organizatorzy zamachu stanu wydają się być niewielką grupą wojskowych.

Cytowani przez tę samą agencję świadkowie mówią również o strzelaninie w pobliżu zajętego przez puczystów budynku radia. Pojawić się przez nim miało również około 300 osób wyrażających poparcie dla przewrotu, zostali oni jednak rozproszeni przez wojsko przy użyciu gazu łzawiącego.

Na ulicach stolicy wzmocniono obecność policji i wojska, nad miastem latają też śmigłowce. Jednocześnie, według świadków, w większości Libreville panuje spokój.

Ojciec i syn Bongo

Ali Bongo objął prezydenturę w 2009 roku, kiedy to powyborcze protesty spustoszyły gospodarczą stolicę kraju, Port-Gentil. Po reelekcji w 2016 r. ponownie pojawiły się oskarżenia o oszustwa wyborcze i doszło do gwałtownych protestów. Ali Bongo wygrał wówczas wybory zdobywając mniej niż 6000 głosów. Misja obserwatorów z UE oceniła, że analiza ostatecznych wyników wyborów prezydenckich w Gabonie wykazała "ewidentne nieprawidłowości".

Wcześniej Gabonem rządził jego ojciec Omar, który na tym stanowisku spędził ponad 40 lat. Ustanowił tym samym światowy rekord politycznej długowieczności w krajach, które oficjalnie nie są monarchiami. Przełożono ogłoszenie wyników wyborów prezydenckich. Obawy przed rozruchami Wstępne wyniki... czytaj dalej »

Podstawą gospodarki Gabonu jest wydobycie i eksport ropy naftowej, niskie ceny tego surowca negatywnie odbiły się jednak na kondycji gospodarczej kraju.

Na początku 2019 roku prezydent USA Donald Trump zdecydował o wysłaniu do Libreville amerykańskich żołnierzy. Podjął taką decyzję w związku z przebiegiem wyborów prezydenckich i niestabilną sytuacją w sąsiedniej Demokratycznej Republice Konga.

Pierwsza grupa 80 wojskowych, jak poinformowano, przybyła już 2 stycznia. Celem misji amerykańskich specjalistów wojskowych będzie "zapewnienie bezpieczeństwa obywateli USA, amerykańskiego personelu dyplomatycznego w regionie oraz amerykańskiej infrastruktury dyplomatycznej" - wyjaśniał Trump w piśmie wysłanym do liderów Kongresu.

Źródło: Google Maps Gabon leży w Afryce