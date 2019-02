"W ciągu ostatnich 48 godzin przed dyktaturą Maduro uciekło 156 funkcjonariuszy"

Video: Reuters

Wenezuelczycy protestują przeciwko rządom Nicolasa Maduro

12.02 | Juan Guaido, który ogłosił się tymczasowym prezydentem Wenezueli, zapowiedział we wtorek, że pomoc humanitarna dotrze do kraju 23 lutego, i wezwał wojsko do przejścia na stronę opozycji. Wenezuelczycy wyszli na ulice, by domagać się wpuszczenia pomocy zagranicznej.

