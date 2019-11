"Bezsensowny atak". Zabici i ranni w czasie rodzinnego przyjęcia





»

Co najmniej 10 osób zostało postrzelonych, z czego cztery zginęły w ataku z użyciem broni palnej we Fresno w Kalifornii. Do tragedii doszło w niedzielę wieczorem czasu lokalnego, w czasie rodzinnego przyjęcia, strzały oddano prawdopodobnie z ukrycia - podała policja. - Moje serce kieruję do rodzin ofiar tego bezsensownego ataku - powiedział zastępca szefa policji z Fresno.

Porucznik Bill Dooley z lokalnej policji powiedział, że trwają poszukiwania podejrzanego lub podejrzanych, którzy prawdopodobnie zakradli się na podwórko, gdzie mieszkająca tam rodzina i jej znajomi zebrali się przed wspólnym oglądaniem meczu, i otworzyli ogień.

Był "dobrym, cichym dzieckiem". Zabił dwóch uczniów, ostatnią kulę zostawił dla siebie 16-letni uczeń... czytaj dalej » Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o ataku około godziny 20 czasu lokalnego (nad ranem czasu polskiego).

Atak w czasie przyjęcia

Zastępca szefa policji z Fresno Michael Reid powiedział, że ofiarami śmiertelnymi ataku jest czterech mężczyzn między 25. a 30. rokiem życia. Trzy osoby zmarły na miejscu, a jedna w szpitalu.

Życie pozostałych rannych osób, które trafiły do szpitala, nie jest zagrożone.

Jak powiedział Reid, na którego powołało się CNN, w domu w momencie ataku mogło znajdować się nawet 35 osób. Służby na tym etapie nie są w stanie wskazać, czy napastnik lub napastnicy znali ofiary. Jak podają lokalne media, śledczy odmówili odpowiedzi na pytania, jaką bronią posłużyli się napastnicy oraz jakie mogły być ich motywy.

- Moje serce kieruję do rodzin ofiar tego bezsensownego ataku - powiedział Reid. Jak dodał, "służby robią wszystko, by znaleźć sprawców i postawić ich przed wymiarem sprawiedliwości".

Wcześniej tego samego dnia we Fresno został zastrzelony młody mężczyzna. Policja nie poinformowała, czy te dwa ataki mogą być ze sobą powiązane.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Cztery osoby zginęły, sześć rannych w strzelaninie w Kalifornii

Źródło: Google Maps Do ataku doszło we Fresno w Kalifornii

Kolejny atak w Kalifornii

Sprawca strzelaniny w kalifornijskiej szkole zmarł w szpitalu Szeryf hrabstwa... czytaj dalej » Do ataku we Fresno doszło zaledwie kilka dni po tym, gdy w szkole średniej w nieodległej Santa Clarita w Kalifornii 16-letni uczeń otworzył ogień do swoich kolegów.

Napastnik zidentyfikowany jako Nathaniel Berhow postrzelił pięć osób, z których dwie zmarły. Następne strzelił sobie w głowę. W piątek szeryf hrabstwa Los Angeles poinformował, że Berhow zmarł w szpitalu.

Ofiary śmiertelne jego ataku to 16-letnia dziewczyna i 14-letni chłopak. W dwóch miejscowych szpitalach przebywają jeszcze dwie dziewczyny w wieku 14 i 15 lat oraz drugi 14-latek.

Źródło: PAP Strzelaniny w Stanach Zjednoczonych