"Wysłuchałem ich opinii o praworządności". Timmermans po spotkaniu z polskimi sędziami





Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans spotkał się w piątek w Brukseli z grupą polskich sędziów i prawników, by rozmawiać na temat praworządności w Polsce. Prawnicy spotkają się też z komisarz sprawiedliwości Verą Jourovą.

"Dziś spotkałem się z sędziami i prawnikami z Polski, aby wysłuchać ich opinii w sprawie praworządności w ich kraju. Z zadowoleniem przyjmuję takie dyskusje. To europejski sposób postępowania. Polscy sędziowie to sędziowie europejscy, a instytucje unijne to również ich instytucje" - napisał Timmermans na Twitterze.



Polscy sędziowie w Brukseli

Przedstawiciele środowiska prawniczego przybyli do Brukseli z wizytą studyjną, zorganizowaną przez przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Bartłomiej Przymusiński mówił, że władza w Polsce chce upolitycznić krajowy wymiar sprawiedliwości, wskazując między innymi na wybieranie sędziów Krajowej Rady Sądownictwa przez parlament.

- Już po dokonaniu wyboru sędziów do KRS usłyszeliśmy wypowiedzi polityków jednego z klubów, który wziął udział w tych wyborach, że właśnie wybrali takich sędziów, którzy reprezentują ich poglądy polityczne – zaznaczył rzecznik.

Reprezentująca Stowarzyszenie Wolne Sądy Paulina Kieszkowska-Knapik mówiła, że w Polsce widzi się „rosnące naciski na sędziów, zarówno systemowe, jak i indywidualne”. - Obserwujemy rosnącą liczbę represji wobec obywateli, którzy chcą mówić inaczej i demonstrują – dodała.