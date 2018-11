Francuscy biskupi mogą "zaproponować ofiarom finansowe zadośćuczynienie"





Francuscy biskupi, oskarżani o bezczynność wobec skandali związanych z pedofilią, ogłosili w środę utworzenie niezależnej komisji, która ma "rzucić światło" na wykorzystywanie seksualne nieletnich w Kościele od 1950 roku.

Informując o tej decyzji podczas zgromadzenia plenarnego w Lourdes, Konferencja Episkopatu Francji (CEF) podała, że może "zaproponować ofiarom finansowe zadośćuczynienie".

Przy okazji organizowanego co dwa lata spotkania 118 francuskich biskupów chciało wysłać mocny sygnał, przyjmując w sobotę, po raz pierwszy podczas sesji w Lourdes, osoby, które były wykorzystywane przez duchownych, i obiecując "zerową tolerancję" wobec takich przypadków.

W środę CEF postanowiła powołać niezależną komisję, która zajmie się "przyczynami, które sprzyjały sposobowi rozpatrywania tych spraw", wyda zalecenia i "oceni działania podjęte przez Konferencję Episkopatu Francji od 2000 roku" - wyjaśniono w oświadczeniu CEF.



Komisja ma sporządzić raport w ciągu 18 miesięcy do 2 lat - dodano.

Kwestie powołania komisji zostaną sprecyzowane "w najbliższych dniach", a zwłaszcza nazwisko "osoby, która będzie odpowiedzialna za jej zorganizowanie, nazwiska członków i zakres jej działania".



Rzecznik CEF ks. Olivier Ribadeau-Dumas powiedział w miniony czwartek, że w skład takiej komisji mogliby wejść historycy, sędziowie, eksperci czy socjologowie.

"Obietnica, na którą czekaliśmy"

CEF zamierza "zaoferować ofiarom zadośćuczynienie finansowe", czego od lat żądały stowarzyszenia ofiar pedofilii w Kościele.



"To jest zapowiedź, ale zapowiedzi w Kościele było wiele od trzydziestu lat. To piękna obietnica, na którą czekaliśmy od dłuższego czasu" - powiedział Francois Devaux, przewodniczący jednego z zrzeszeń ofiar pedofilii księży.



Pod koniec września grupa francuskich osobistości zażądała powołania parlamentarnej komisji śledczej do zbadania przypadków pedofilii we francuskim Kościele, lecz inicjatywa została odrzucona w połowie października przez Senat. W tej sytuacji zdecydowano się powołać zwykłą misję informacyjną w sprawie "wykorzystywania seksualnego we wszystkich miejscach, w których przebywają nieletni".