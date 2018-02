Francja zwiększy wydatki obronne o ponad jedną trzecią





Francja zamierza w latach 2017-2025 zwiększyć wydatki obronne o ponad jedną trzecią, by osiągnąć ich postulowany przez NATO poziom dwóch procent produktu krajowego brutto - głosi opublikowany w czwartek wieloletni plan wydatków ministerstwa do spraw sił zbrojnych.

Jak zaznaczył francuski resort obrony, jego budżet wzrośnie w bieżącym roku o 1,8 proc., do 34,2 mld euro, co zapowiedział już wcześniej prezydent Emmanuel Macron.

W latach 2019-2022 będzie to corocznie 1,7 proc, a w 2023 roku 3,0 proc. dla zapewnienia, by wydatki wojskowe wyniosły wtedy 44 mld euro czyli o 35,8 proc. więcej niż w roku 2017.

Co z resztą członków NATO?

Jak zaznacza Reuters, nie jest jasne, czy inne kluczowe europejskie państwa NATO pójdą śladem Francji.

Zawarte w środę w Niemczech porozumienie o wznowieniu koalicji rządowej chadeckiego bloku CDU/CSU kanclerz Angeli Merkel z socjaldemokratami nie zawiera żadnych konkretnych zobowiązań dotyczących wyznaczonego przez NATO celu.