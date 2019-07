Pociski w obozie zbuntowanego generała. Francuzi zapewniają: są bezużyteczne

Foto: Wikipedia (public domain) Video: QSD/Youtube

Javeliny w Syrii? Kurdyjski materiał propagandowy

25.02 | Do sieci trafiły zdjęcia kurdyjskich bojowników z amerykańską wyrzutnią rakiet przeciwpancernych Javelin - pisze „Washington Post”. To najnowocześniejsza broń tego rodzaju a arsenale wojsk USA, znacznie lepsza od wszystkiego, co do tej pory dostarczano czy to Kurdom, czy umiarkowanej syryjskiej opozycji. Javelinów nie przekazano nawet Ukraińcom, gdy o nie prosili podczas wojny w Donbasie.

