Długie godziny walki z pożarem w Paryżu. Ofiary śmiertelne i ranni

Co najmniej osiem osób zginęło, a 28 odniosło obrażenia w pożarze, który wybuchł w nocy z poniedziałku na wtorek w jednym z budynków w zachodniej części Paryża. Strażacy obawiają się, że ofiar może być więcej.

- Bilans (ofiar - red.) może jeszcze wzrosnąć, bo ogień wciąż szaleje na siódmym i ósmym piętrze - podkreślił rzecznik paryskiej straży pożarnej, Clement Cognon.

Według jego informacji - 27 osób, w tym trzech strażaków - zostało lekko rannych, a jedna odniosła poważne obrażenia i jest w stanie krytycznym.

We wtorek nad ranem strażacy informowali o siedmiu ofiarach śmiertelnych, ale przed godz. 8. prokuratura podała, że odnaleziono ósmą. Przedstawiciel urzędu Remy Heitz dodał, że w ramach śledztwa zatrzymano jedną kobietę.

Mieszkańcy uciekali na dach

Pożar zabytkowej kamienicy w Moskwie. Nie żyje co najmniej sześć osób Co najmniej sześć... czytaj dalej » Pożar wybuchł około godz. 1 we wtorek z nieustalonej jeszcze przyczyny. Część mieszkańców ośmiopiętrowego budynku z lat 70. przed płomieniami uciekła na dach, inni wzywali pomocy z okien swoich mieszkań. Jak podali strażacy, ok. 30 osób udało się uratować przez podstawienie im drabin strażackich.

Około godz. 5 strażacy zakończyli ewakuację, ale nadal walczyli z pożarem i poszukiwali ludzi. Ewakuowano także dwa sąsiednie budynki. W gaszeniu ognia brało udział około 200 strażaków.

Budynek, w którym doszło do tragedii, położony jest przy ulicy Erlanger w zamożnej 16. dzielnicy Paryża, sąsiadującej z Laskiem Bulońskim. Znajduje się tam wiele ambasad, muzeów i restauracji.

12 stycznia w jednym z budynków w 9. dzielnicy w centrum miasta doszło do eksplozji i pożaru wywołanych wyciekiem gazu. Zginęły wówczas cztery osoby.