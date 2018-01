Kierowca autobusu potrącił kobietę. Miał we krwi amfetaminę

Foto: Reuters TV Video: Fakty TVN

Kierowca autobusu potrącił kobietę. Miał we krwi amfetaminę

Kierowca autobusu z amfetaminą we krwi. Starszą kobietę potrącił na pasach i teraz zajmie się z nim prokurator. 22-letni mężczyzna straci pracę i usłyszy zarzuty. Policja błyskawicznie sprawdziła, że jechał po narkotykach, bo w radiowozie narkotest to nie wyjątek, to standard.

»