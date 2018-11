Wzruszona staruszka pomyliła Merkel z żoną Macrona

101-latka do Merkel: czy pani jest żoną Macrona?

Video: APTN

14.11 | Podczas uroczystości z okazji końca I wojny światowej prezydent Francji i kanclerz Niemiec wspólnie spotkali się ze zgromadzonymi ludźmi. Wielkiego wzruszenia nie kryła 101-letnia kobieta. - Dla tak starej kobiety jak ja uścisnąć dłoń prezydenta Republiki to coś fantastycznego - powiedziała do Emmanuela Macrona. Z emocji doszło też do drobnej pomyłki, gdy staruszka spytała stojącą obok Angelę Merkel, czy jest ona żoną Macrona. - Jestem kanclerz Niemiec - odpowiedziała z uśmiechem Merkel.

