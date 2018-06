Paryż zastanawia się nad zaangażowaniem w Jemenie

Video: ENEX

Siły rządowe rozminowują Al-Hudajdę

14.06 | Władze USA powinny "mówić jednym głosem" i "dać jasno do zrozumienia" swoim arabskim sojusznikom, że ich atak na kontrolowany przez rebeliantów Huti port Al-Hudajda w Jemenie "to katastrofa" - pisze "New York Times".

»