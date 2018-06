Francja nie będzie ścigać rosyjskiego miliardera





Foto: Hlebushek/Wikipedia(CC BY SA 2.0) | Video: Reuters,AP,TVN24 Pochodzący z Dagestanu 51-letni Sulejman Kerimow jest członkiem Rady Federacji [wideo: polityka w cieniu mundialu w Rosji, "Polska i Świat", 15.06.2018 r.]

Francuski wymiar sprawiedliwości umorzył dochodzenie wobec rosyjskiego miliardera i senatora Sulejmana Kerimowa, podejrzanego o oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy w tym kraju - poinformowali w czwartek jego obrońcy.

Kreml "dołoży starań", by bronić interesów zatrzymanego biznesmena Rosyjski... czytaj dalej » Akt oskarżenia dotyczący prania brudnych pieniędzy został wycofany - powiedzieli agencji AFP jego adwokaci Jacqueline Laffont, Nikita Syczow i Pierre Haik.

Postanowienie sądu ma być oficjalnie ogłoszone w przyszłym tygodniu. W czwartek sędzia izby dochodzeniowej sądu apelacyjnego w Aix-en-Provence w południowo-wschodniej Francji przedstawił je ustnie.

Sprawa luksusowych nieruchomości

Francuska policja zatrzymała Kerimowa w listopadzie 2017 roku na lotnisku w Nicei. Po dwóch dniach został wypuszczony po złożeniu wyjaśnień w sprawie oszustw podatkowych i prania brudnych pieniędzy. Na początku miał zakaz opuszczenia Francji, który został później uchylony.

Wiosną 2017 roku gazeta "Nice Matin" pisała, że w willi Hier na Lazurowym Wybrzeżu, należącej ponoć do Kerimowa, przeprowadzono rewizję, a policja w Antibes prowadzi śledztwo w sprawie zakupu nieruchomości na Lazurowym Wybrzeżu po zaniżonej cenie, w celu uniknięcia podatków. Współpracownik biznesmena zaprzeczał wtedy, by do Kerimowa należała jakakolwiek nieruchomość za granicą. Według "Nice Matin" wartość majątku Kerimowa we Francji oceniana jest na 500 milionów euro.

Senator i jeden z najbogatszych Rosjan zatrzymany we Francji Sulejman Kerimow... czytaj dalej » Willa na półwyspie Cap d'Antibes, o wartości 150 milionów euro, której Kerimow miał być właścicielem, została w 2017 roku objęta konfiskatą w ramach prowadzonego śledztwa, koncentrującego się na zakupie kilku luksusowych rezydencji na Lazurowym Wybrzeżu za pośrednictwem fasadowych firm, co miało umożliwić Kerimowowi zmniejszenie podatków należnych państwu francuskiemu.

Od decyzji o przejęciu willi przez państwo odwołał się szwajcarski biznesmen Alexandre Studhalter i zaprzeczył, jakoby był "słupem" podstawionym przez Kerimowa w celu zakupu tej posiadłości.

Reprezentuje Dagestan

W czwartek Studhalter, który też był objęty śledztwem wraz z Kerimowem, został - według jego prawnika Bruno Quentina - również oczyszczony z zarzutów.

52-letni Kerimow reprezentuje leżący na Kaukazie Północnym Dagestan w Radzie Federacji od 2008 roku. Wcześniej był deputowanym niższej izby parlamentu Rosji, Dumy Państwowej. Jest właścicielem między innymi pakietu kontrolnego akcji spółki Nafta Moskwa. Do rodziny Kerimowa należy lotnisko w Machaczkale i ponad 80 procent udziałów w koncernie Polus (Polyus), który jest największym w Rosji - i jednym z większych na świecie - producentem złota.