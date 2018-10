Macron przetasował ministrów

Prezydent Francji Emmanuel Macron dokonał przetasowań w swym rządzie. Nowym ministrem spraw wewnętrznych został szef prezydenckiej partii LREM Christophe Castaner. Zmiany nie objęły resortów spraw zagranicznych czy finansów.

Stanowisko zachował również premier Edouard Philippe. Przetasowanie w rządzie - jak ocenia agencja Reutera - to próba uspokojenia administracji po serii dymisji.



Jako szef MSW Castaner zastąpił Gerarda Collomba, który na początku października ogłosił swoją rezygnację. Poprzez mianowanie Castanera Macron zyskuje w tym newralgicznym resorcie kogoś, komu może ufać - ocenia agencja Reutera.



Wiceministrem spraw wewnętrznych został natomiast dotychczasowy szef kontrwywiadu Laurent Nunez. Agencje zaznaczają, że Castaner to człowiek bliski Macronowi - dotychczas pełnił funkcję usytuowanego przy premierze ministra stanu ds. kontaktów z parlamentem. Na tym stanowisku zastąpi go Marc Fesneau z sojuszniczej wobec LREM centrowej partii MoDem.