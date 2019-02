Kolejna sobota "żółtych kamizelek". Francuskie władze: powódź nienawiści





»

We Francji w sobotę odbyły się kolejne marsze "żółtych kamizelek". W Paryżu manifestowało pięć tysięcy osób, a w całym kraju ponad 40 tysięcy - poinformowało francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W większych miastach doszło do starć z policją.

W całej Francji według MSW protestowało około 41,5 tysiąca osób, a w samej stolicy około pięciu tysięcy.

Starcia z policją

Rysa na turystycznym wizerunku Paryża. Straty: 35 mln euro W 2018 we Francji... czytaj dalej »

Wczesnym popołudniem wyglądało na to, że marsze obędą się bez większych incydentów, ale pod wieczór doszło do starć z policją.

W Paryżu tłum skandował na Polach Elizejskich: "Macron - dymisja!", co - jak pisze AFP - stało się już stałym elementem demonstracji w stolicy. Napięcie gwałtownie wzrosło, gdy tłum dostrzegł znanego filozofa Alaina Finkelkrauta i zaczął go obrzucać wyzwiskami, wykrzykując: "Sioniste de merde!" (gó****ny syjonista).



Komentując to, prezydent Emmanuel Macron powiedział, że takie postępowanie jest "absolutną negacją" tego, czym są Francuzi. Minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner nazwał zaś zachowanie demonstrantów "powodzią nienawiści".



Do starć z policją doszło też w Bordeaux, gdzie manifestowało około 5 tysięcy osób. Tłum przeszedł przez luksusową dzielnicę, niosąc napisy: "Śmierć bogatym". Zamieszki towarzyszyły też protestom w Lyonie i w Nantes.

"Żółte kamizelki": fasadowe działania rządu

Ponieważ w niedzielę mija trzecia miesięcznica protestów, "żółte kamizelki" będą manifestować w Paryżu przez cały weekend, choć zazwyczaj ich akcje odbywały się tylko w soboty.

Rząd od kilku tygodni prowadzi zakrojone na szeroką skalę konsultacje społeczne, mające skłonić Francuzów do dialogu i zneutralizować buntownicze nastroje.

Jednak część ruchu "żółtych kamizelek" uważa kroki podjęte przez rząd za działania fasadowe i, jak pisze AFP, część społecznej debaty jest dialogiem głuchych.

Tysiące aresztowanych

Starcia "żółtych kamizelek" z policją. Jeden z uczestników stracił cztery palce Ponad 51 tysięcy... czytaj dalej » W czwartek Castaner poinformował, że przez trzy miesiące protestów przesłuchano 8,4 tys. "żółtych kamizelek", a 7,5 tys. aresztowano. Od początku działalności "żółtych kamizelek" zapadło prawie 1 800 wyroków skazujących, a blisko 1,5 tys. spraw wciąż oczekuje na rozprawę.

AFP przypomina, że od rozpoczęcia 17 listopada akcji przez "żółte kamizelki" zginęło 11 osób, co najmniej 1,7 tys. demonstrantów zostało rannych, a prawie 1,3 tys. policjantów, żandarmów i strażaków doznało obrażeń.

Pierwsza manifestacja, połączona z blokowaniem ulic i skrzyżowań, zgromadziła w całej Francji 282 tys. uczestników.

Minister Castaner po raz kolejny potwierdził, że rząd jest przeciwny amnestii dla "żółtych kamizelek", o czym mówił premier w środę wieczorem w programach telewizyjnych.

Demonstracje "żółtych kamizelek" wymierzone są przeciwko polityce gospodarczej i społecznej prezydenta Emmanuela Macrona, a zwłaszcza przeciw zniesieniu podatku od wielkich fortun.