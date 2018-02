"Milczenie europejskich przywódców jest zabójcze"





Kurdowie i alawici protestowali w sobotę w Strasburgu przeciwko polityce władz Turcji oraz działaniom sił zbrojnych tego kraju w Afrinie, kurdyjskiej enklawie na północnym wschodzie Syrii. W Strasburgu swoją siedzibę ma Parlament Europejski.

Według policji przez ulice miasta przeszło około 2 tysięcy protestujących, ale według organizatorów marszu było ich 7 tysięcy.

"Alawici chcą pokoju"

Turecka armia zaatakowała cele Kurdów w Iraku 49 bojowników... czytaj dalej » - Chcemy wszcząć alarm, ponieważ Kurdowie w Afrinie, którzy walczyli z Państwem Islamskim (IS) są teraz masakrowani. Milczenie europejskich przywódców jest zabójcze - powiedział przedstawiciel federacji alawitów mieszkających we Francji Suleyman Akguc, cytowany przez AFP. Alawici to szyicka mniejszość mieszkająca głównie w Syrii i Turcji.



Uczestnicy marszu nieśli transparenty z napisem "Alawici chcą pokoju!" i "Erdogan zabójca!". Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan jest zwolennikiem agresywnej polityki wobec kurdyjskich milicji w Syrii, a także - jak twierdzą tureccy alawici - dyktatorem, pod rządami którego są oni prześladowaną mniejszością.



W marszu w Strasburgu wzięli udział Kurdowie i alawici, którzy na apel stowarzyszenia europejskich alawitów przyjechali z Niemiec, Austrii i Holandii. Tłum skandował "Erdogan dyktator!" i "Milczenie zabija!".

Turecka ofensywa w Syrii

"Okupacja, która zostanie odpowiednio potraktowana". Syria pisze do ONZ Turecka operacja... czytaj dalej » Wojska tureckie i ich sojusznicy wśród syryjskich rebeliantów prowadzą od 20 stycznia ofensywę przeciwko kurdyjskim Ludowym Jednostkom Samoobrony (YPG), które wchodzą w skład Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF).

Celem Ankary jest wyparcie bojowników kurdyjskich z Afrinu i okolic; YPG oskarża Turcję o ataki na cywilów.



Władze w Ankarze postrzegają YPG jako syryjskie ramię zdelegalizowanej w Turcji Partii Pracujących Kurdystanu (PKK), która od ponad 30 lat prowadzi walkę o kurdyjską autonomię.



Erdogan często ostrzega, iż operacja jego wojsk w Syrii pod kryptonimem "Gałązka oliwna" skierowana będzie również na pozostałe kontrolowane przez Kurdów terytoria tego kraju aż do granicy z Irakiem, co groziłoby konfrontacją z siłami USA wspierającymi Kurdów.