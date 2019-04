Francuzi rozczarowani Macronem





Tylko 27 procent Francuzów jest zadowolonych z działalności prezydenta Emmanuela Macrona. To najniższy taki wskaźnik od czasu, gdy blisko dwa lata temu objął on najwyższy urząd w państwie - wynika z najnowszego sondażu, którego wyniki opublikowano w sobotę.

Sondaż ten przeprowadził instytut badania opinii publicznej Opinionway w dniach 17-18 kwietnia w reprezentatywnej grupie 1057 osób w wieku 18 lat lub starszych. Margines błędu ustalono na 1,5 do trzech punktów procentowych. Prezydent Macron deklaruje odbudowę katedry Notre Dame w ciągu pięciu lat Upiorny widok... czytaj dalej »

Pełne zadowolenie z prezydentury Macrona zadeklarowało tylko 5 proc. respondentów, natomiast 20 proc. jest nią rozczarowane, a 40 proc. bardzo rozczarowane. Jak się zaznacza, wezwania głowy państwa do ogólnonarodowej akcji odbudowy spustoszonej pożarem paryskiej katedry Notre Dame nie wywarły tu żadnego dodatniego wpływu.



Najniższa od 2017 roku jest także społeczna akceptacja działalności premiera Edouarda Philippe'a, która spadła do 29 proc. Popularność ministra spraw wewnętrznych Christophe'a Castanera, bezpośrednio odpowiedzialnego za interwencje sił bezpieczeństwa wobec demonstracji "żółtych kamizelek", zmniejszyła się od marca o pięć punktów procentowych, do 27 proc.