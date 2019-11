"Islamofobia zabija". Protest tysięcy Francuzów





Protest przeciwko islamofobii w Paryżu 11.11.2019 l 13,5 tysiąca ludzi wzięło w niedzielę w Paryżu udział w marszu przeciw islamofobii - wynika z danych firmy Occurence, pracującej dla grupy mediów, między innymi AFP. To zorganizowane po zamachu na meczet wydarzenie budzi duże kontrowersje.

Atak na meczet w Bajonnie. Dwie osoby ranne 28.10 | Francuska policja aresztowała mężczyznę podejrzanego o otwarcie ognia przed meczetem w mieście Bajonna w regionie Nowa Akwitania na południu Francji. W wyniku poniedziałkowego ataku dwie osoby zostały poważnie ranne - przekazała agencja Reutera

W Paryżu odbył się marsz przeciw islamofobii

Ponad 13 tysięcy osób wzięło w niedzielę w Paryżu udział w marszu przeciw islamofobii - wynika z danych firmy Occurence, pracującej dla grupy mediów, między innymi dla agencji AFP.

"Tak dla krytyki religii, nie dla nienawiści wobec wierzącego", "Stop islamofobii" - to niektóre z haseł widniejących na transparentach uczestników marszu. Wielu z nich trzymało też francuskie flagi. Wzywano ponadto do solidarności z muzułmankami zakrywającymi ciała.

Do udziału w demonstracji solidarnościowej zachęcało m.in. stowarzyszenie Kolektyw przeciw islamofobii we Francji. Apel w tej sprawie opublikowano w dzienniku "Liberation" 1 listopada, na kilka dni po ataku na meczet w Bajonnie i w reakcji na ożywioną dyskusję na temat noszenia hidżabu oraz laickości państwa.

Protest również w Marsylii

Głównym przesłaniem marszu była walka z islamofobią i "rosnącą stygmatyzacją" muzułmanów - ofiar "dyskryminacji i agresji".

Grupa kilkuset protestujących - m.in. muzułmańskich rodzin i lewicowych aktywistów - zebrała się również w niedzielne popołudnie w Marsylii. Tłum skandował: "Wszyscy jesteśmy dziećmi Republiki". Na transparentach można było przeczytać m.in. hasło "Islamofobia zabija".

Politycy podzieleni

Agencja AFP zauważa jednak, że od publikacji wezwania do udziału w manifestacji francuska klasa polityczna podzieliła się w tej kwestii. Przeciwnicy argumentują m.in., że takie inicjatywy są wbrew zasadzie laickości Francji. Termin "islamofobia" oraz niektóre nazwiska podpisanych pod apelem sprawiły, że część francuskiej lewicy, w tym Partia Socjalistyczna, nie przyłączyły się do inicjatywy. PS zapowiedziała jednocześnie chęć organizacji demonstracji przeciw rasizmowi.

W paryskim pochodzie wzięło udział wielu parlamentarzystów skrajnie lewicowej Francji Nieujarzmionej, w tym jej lider Jean-Luc Melenchon. Obecny był także rzecznik Komunistycznej Partii Francji Ian Brossat, który ocenił, że w kraju panuje "atmosfera nienawiści wobec muzułmanów" i potępił ataki szefowej skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen.

Francuska policja aresztowała mężczyznę podejrzanego o otwarcie ognia przed meczetem w mieście Bajonna. Również niektórzy członkowie rządu prezydenta Emmanuela Macrona nieprzychylnie wypowiedzieli się o inicjatywie. Sekretarz stanu do spraw walki z dyskryminacją Marlene Schiappa oceniła, że był to protest przeciw laickości "pod pretekstem walki z dyskryminacją".

Również niektórzy członkowie rządu prezydenta Emmanuela Macrona nieprzychylnie wypowiedzieli się o inicjatywie. Sekretarz stanu do spraw walki z dyskryminacją Marlene Schiappa oceniła, że był to protest przeciw laickości "pod pretekstem walki z dyskryminacją".

Z kolei minister do spraw transformacji ekologicznej Elisabeth Borne mówiła w tym kontekście o "niejasnościach" i oceniła, że marsz "nastawia ludzi przeciw sobie".

Agencja Reutera zauważa, że w listopadowym sondażu ośrodka Ifop 40 proc. muzułmanów we Francji zadeklarowało, że byli dyskryminowani na tle religijnym. Islam to druga największa religia we Francji; w kraju tym żyje najliczniejsza muzułmańska mniejszość w zachodniej Europie.