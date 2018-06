Sporny pomnik Jana Pawła II przeniesiony na teren prywatny

Pomnik Jana Pawła II w Ploermel, zwieńczony krzyżem nad arkadą, w której stoi papież, przeniesiono w poniedziałek na teren prywatny. Kontrowersje we Francji wywoływał krzyż, na którego umieszczanie w miejscach publicznych nie zezwala prawo z 1905 roku.

Pomnik przeniesiono dźwigiem o około 30 metrów. Teraz znajduje się na terenie prywatnym, należącym do gimnazjum katolickiego Sacre Coeur. Będzie go widać z przestrzeni publicznej, ale nie będzie stał już na gruncie miejskim.

O przeniesieniu pomnika zdecydowali radni Ploermel, gdy Rada Stanu (najwyższy organ sądownictwa administracyjnego we Francji) nakazała usunięcie z niego krzyża.

Ruszyły prace przy przeniesieniu pomnika Jana Pawła II z parkingu W Ploermel,... czytaj dalej »

Wyrok Rady Stanu

Rada Stanu nakazała w październiku 2017 roku usunięcie krzyża wieńczącego pomnik. Decyzję podjęto na podstawie obowiązującej we Francji od 1905 roku ustawy o rozdziale Kościoła od państwa, zabraniającej "stawiania lub umieszczania jakichkolwiek symboli religijnych na pomnikach lub w miejscach publicznych".

Merostwo dziewięciotysięcznego Ploermel dostało pół roku na dopilnowanie, żeby krzyż zniknął z monumentu. Polecenie to wzbudziło żywe reakcje i protesty wielu francuskich katolików oraz Polaków. Na ten temat wypowiadała się m.in. ówczesna premier Beata Szydło, która wspominała o ewentualnym przeniesieniu rzeźby do Polski.

Władze Ploermel w marcu uzgodniły z diecezją w Vannes, że odstąpią jej pomnik papieża za kwotę 20 tys. euro. Koszty przeniesienia 30-tonowego pomnika o wysokości 7,5 metra, szacowane na ok. 100 tys. euro, wzięły na siebie władze diecezji, apelując do wiernych o datki na ten cel.

Sporny pomnik

Spór o krzyż wieńczący pomnik papieża trwał, odkąd monument, autorstwa rosyjskiego rzeźbiarza gruzińskiego pochodzenia Zuraba Ceretelego, stanął w bretońskim miasteczku w grudniu 2006 roku.

Pomnik Jana Pawła II we francuskim Ploërmel dzieli polskich polityków Choroba części... czytaj dalej » Rzeźba ukazuje Jana Pawła II pod łukiem zwieńczonym krzyżem. Rozwiązanie to nawiązuje do łuku tęczowego, który w romańskich i gotyckich kościołach oddziela nawę główną od prezbiterium i najczęściej zwieńczona jest krucyfiksem.



Cereteli jest twórcą licznych pomników. Do najgłośniejszych należy pomnik Piotra Wielkiego w Moskwie (wzniesiony w latach 1996–1997 dla uczczenia 300-lecia rosyjskiej marynarki wojennej). W Sewilli znajduje się, jego autorstwa, pomnik Krzysztofa Kolumba, a w Arecibo (Puerto Rico) - Narodziny Nowego Świata.