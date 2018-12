Policja zastrzeliła podejrzanego o atak w Strasburgu

Foto: PAP/EPA Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Służby nie zapobiegły zamachowi w Strasburgu.

- Ta druga strona to wytrawni bandyci i wiedzą, jakie są metody pozyskiwania informacji. Powinniśmy być o krok do przodu, powinniśmy ich zaskakiwać - mówił w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS były oficer GROM Andrzej Kruczyński, komentując kwestię kontrolowania potencjalnych terrorystów. Drugi gość programu, Piotr Niemczyk, zwrócił uwagę na to, że liczba zamachów terrorystycznych we Francji w ostatnich trzech latach spadła. Francuzi nie zdołali jednak zatrzymać Cherifa Chekatta. - Być może za bardzo zaufali w monitoring elektroniczny - stwierdził.

