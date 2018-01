"Zazdroszczą nam jej na całym świecie". Macron chce bagietki na liście UNESCO





»

Prezydent Francji Emmanuel Macron wyraził w piątek poparcie dla starań szefa francuskich piekarzy, aby bagietka, symbol Francji, a zwłaszcza Paryża, została wpisana, wzorem neapolitańskiej pizzy, na listę Światowego Dziedzictwa Kultury Niematerialnej UNESCO.

- Bagietki nam zazdroszczą na całym świecie. Trzeba ją zachować i wiedzieć, jak zrobić, i z tego powodu trzeba ją zarejestrować jako nasze dziedzictwo - powiedział francuski prezydent na przyjęciu w Pałacu Elizejskim z udziałem mistrzów piekarnictwa. Wyrób pizzy wpisany na listę UNESCO Wielka radość we... czytaj dalej »

"Cudowny" produkt z mąki i wody

Zdaniem szefa francuskiego cechu piekarzy i cukierników (CNPBG) Dominique'a Anracta, bagietka - "cudowny" produkt z mąki, wody, soli i drożdży - byłaby "na właściwym miejscu" na liście UNESCO. Anract uważa, że bagietka jest, obok Wieży Eiffla, jednym z głównych symboli Francji.

- Bagietka to codzienne życie Francuzów, a chleb to szczególna historia, to dla Francuzów codzienność poranka, popołudnia i wieczoru - podkreślił prezydent Macron.

W całej Francji bagietki wypiekają codziennie 33 tysiące piekarni.

Pizza dziedzictwem ludzkości

We Włoszech pod deklaracją wsparcia zabiegów, aby pizza neapolitańska trafiła na listę UNESCO, złożono dwa miliony podpisów.

Siedmioletnie starania zostały uwieńczone sukcesem i 7 grudnia podczas konferencji agendy ONZ w Seulu ogłoszono, że rzemiosło wypieku neapolitańskiej pizzy wpisano na listę kulturowego dziedzictwa ludzkości UNESCO.