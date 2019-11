Kraje Unii rozważą uruchomienie mechanizmu rozstrzygania sporów w sprawie Iranu

Video: Reuters

Wielka Brytania reaguje na decyzje Iranu w sprawie umowy...

5.11 | Szef irańskiego programu nuklearnego Ali Akbar Salehi powiedział we wtorek, że Iran będzie wzbogacał uran do poziomu 5 procent. Dodał, że w razie konieczności jego kraj jest w stanie wzbogacić uran do 20 procent - podała półoficjalna agencja irańska ISNA.

»