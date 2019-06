"Żółtych kamizelek" coraz mniej. W 33. sobotę najniższa frekwencja





»

Niespełna sześć tysięcy osób protestowało we Francji w 33. sobotę z rzędu na wezwanie antyrządowego ruchu "żółtych kamizelek" - poinformowało francuskie MSW. To najgorszy frekwencyjny wynik ruchu od początku protestów w listopadzie 2018 roku - wskazały źródła rządowe.

W skali całego kraju manifestowało 5 769 osób, a więc o blisko połowę mniej niż tydzień temu - podał resort spraw wewnętrznych.

Oficjalne dane tradycyjnie kontestowali organizatorzy protestów, którzy na Facebooku poinformowali, że demonstrantów było ogółem 10,2 tys.

Najniższa frekwencja "żółtych kamizelek"

Gaz łzawiący i armatki wodne w Montpellier. Kolejna sobota "żółtych kamizelek" We Francji... czytaj dalej » Według MSW w Paryżu po południu zgromadziło się 1,3 tys. osób. W Rennes na zachodzie kraju lokalne władze mówiły o kilkuset manifestantach, informowano też o starciach i podejmowanych przez demonstrantów próbach przedostania się do centrum miasta.

W Lille na północy Francji protestowało - według reportera AFP - ok. 500 "żółtych kamizelek". Według jednego z organizatorów pięciu demonstrantów zostało zatrzymanych i umieszczonych w areszcie.

Dochodziło do aktów wandalizmu, w tym do podpalania koszy na śmieci i bicia szyb. Co najmniej jeden manifestant odniósł obrażenia.

Protesty odbiły się na Macronie

Ruch "żółtych kamizelek" od listopada 2018 roku protestuje przeciw reformom społecznym i gospodarczym rządu prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Mimo obniżającej się frekwencji cotygodniowe demonstracje antyrządowe mocno osłabiły notowania Macrona. Słabnąca popularność prezydenta przełożyła się także na jego partię Republiko Naprzód!, na którą w wyborach do PE zagłosowało 22,4 proc. wyborców. Na pierwszym miejscu uplasowała się lista skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, zdobywając 23,3 proc. głosów.