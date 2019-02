"Dość!" Francuzi protestują przeciwko aktom antysemityzmu, Macron zapowiada działania

Foto: Francois Mori / PAP / EPA Video: Reuters TV

Wielka manifestacja w Paryżu przeciwko antysemityzmowi

19.02 | Około 20 tysięcy ludzi we wtorek protestowało w centrum Paryża przeciwko antysemityzmowi - poinformowała agencja Reutera. Podobne manifestacje miały miejsce w wielu francuskich miastach po serii antysemickich incydentów, do których dochodziło we Francji w ostatnich tygodniach.

