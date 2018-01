Macron chce przywrócenia powszechnej służby wojskowej





Foto: Claude Paris / PAP / EPA | Video: Reuters TV Emmanuel Macron chce przywrócenia powszechnego obowiązku wojskowego

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział w piątek przywrócenie powszechnego obowiązku wojskowego, zniesionego przed 20 laty. W noworocznym przemówieniu, wygłoszonym w bazie marynarki wojennej w Tulonie, zadeklarował też zwiększenie wydatków na obronność.

W ramach obowiązku wojskowego każdego roku 600 tys. kobiet i mężczyzn w wieku 18-21 lat odbywać będzie jednomiesięczną służbę, na co przeznaczony będzie osobny budżet. Sprawami organizacyjnymi poboru zajmie się kilka ministerstw. Wybudują do Francji most? Najnowszy pomysł szefa brytyjskiego MSZ Minister spraw... czytaj dalej »

Wprowadzenie tego obowiązku było jedną z obietnic, które Macron złożył w trakcie kampanii wyborczej.

Prezydent zapowiedział zwiększanie w bieżącym roku wydatków obronnych o 1,8 mld euro, do 34,2 mld euro. Obiecał również, że wydatki te wzrosną do roku 2025 do 2 proc. produktu krajowego brutto, w porównaniu z dzisiejszymi 1,8 proc. PKB. Dodatkowe pieniądze przeznaczone będą m.in. na modernizację strategicznych sił jądrowych i usprawnienie wywiadu wojskowego.

Macron na Mistralu

Prezydent mówił też o zacieśnianiu współpracy z innymi państwami Unii Europejskiej, zwłaszcza z Niemcami i Wielką Brytanią. Macron zmienia sądy i prokuraturę Prezydent Francji... czytaj dalej »

Macron nazwał ten plan "wysiłkiem" o charakterze "bezprecedensowym".

Noworoczne przemówienie prezydenta do sił zbrojnych, to francuska tradycja. Dla Macrona, wybranego w maju 2017 roku, było to pierwsze takie wystąpienie. Wygłosił je na pokładzie desantowego okrętu szturmowego Dixmude, należącego do klasy Mistral.

Przemówieniu towarzyszyło duże zainteresowanie opinii publicznej, którą w lipcu zeszłego roku zaskoczyła nagła dymisja ówczesnego szefa sztabu generalnego, generała Pierre'a de Villiers. Powodem rezygnacji był jego spór z prezydentem w sprawie zmniejszenia budżetu wojskowego o 850 mln euro. Wydana jesienią 2017 roku książka byłego szefa sztabu, w której autor krytykuje prezydenta, okazała się sukcesem wydawniczym.