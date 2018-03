Video: Anna Kowalska / Fakty z zagranicy TVN24 BiS

12.03 | Jest stara szefowa, będzie nowa nazwa. Zgromadzenie...

Marine Le Pen została ponownie wybrana na przewodniczącą skrajnie prawicowego Frontu Narodowego. Le Pen co prawda przegrała z Emmanuelem Maconem w drugiej turze wyborów prezydenckich, ale liczba zdobytych przez nią głosów i tak była największym sukcesem w historii skrajnej prawicy we Francji, więc nie ma mowy o końcu jej kariery. Będzie za to nowe otwarcie w jej partii. Front Narodowy ma zmienić nazwę. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

»