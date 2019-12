"Le Monde": dwa źródła potwierdzają rosyjski atak hakerski na sztab Macrona

Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

"Macron chce radykalnie uprościć system emerytalny"

- Teraz związki zawodowe, myślę, będą grały na przedłużenie tego strajku tak długo, dopóki nie stanie się jasne, że one są stroną w rozmowie z rządem - ocenił Piotr Moszyński, korespondent "Gazety Wyborczej" we Francji, mówiąc o strajku generalnym we Francji, który wybuchł w proteście przeciwko reformie emerytalnej Emmanuela Macrona. - Macron chce radykalnie uprościć system emerytalny - tłumaczył drugi gość programu, Michel Viatteu, dziennikarz AFP.

»