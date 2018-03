W środę w Paryżu uczczono pamięć podpułkownika Arnauda Beltrame'a - policjanta, który zamienił się za zakładniczkę w czasie piątkowego zamachu w Trebes. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych ran.

By uczcić pamięć Beltrame'a, w paryskim Pałacu Inwalidów zebrało się ponad 1200 zaproszonych gości, w tym prezydent Emmanuel Macron, wszyscy członkowie rządu, byli szefowie państwa - Francois Hollande i Nicolas Sarkozy - oraz ponad 300 deputowanych.



Na uroczystości obecni byli również bliscy ofiar ataku terrorystycznego w Trebes.

Pogrzeb w czwartek

Narzeczona zabójcy z Trebes oskarżona o udział w spisku terrorystycznym Narzeczona... czytaj dalej » Nad trumną oficera, owiniętą francuską flagą, prezydent Macron mówił, że Beltrame "dołącza do nieustraszonego orszaku bohaterów, których sam miłował". Zapewnił, że jego "pamięć będzie żywa", "a przykład - pozostanie".



- Jego wielkość oszołomiła Francję - mówił Macron.



Kondukt pogrzebowy podpułkownika wyruszył z Panteonu, świeckiej nekropolii wielkich Francuzów i przejechał ulicami miasta pod eskortą żandarmerii do Pałacu Inwalidów. Pamięć policjanta uczczono również minutą ciszy.



Pogrzeb Beltrame'a ma odbyć się w czwartek w Ferrals na południu Francji, gdzie policjant mieszkał z małżonką.

Po uroczystości prezydent Macron przyjął rodzinę zabitego żandarma oraz krewnych innych ofiar.

Źródło: PAP/EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy i Francois Hollande Źródło: PAP/EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON Emmanuel i Brigitte Macron

Ukrył włączony telefon

Beltrame, który skończył elitarną akademię wojskową Saint-Cyr Coetquidan, wybrał po niej jednostki specjalne żandarmerii i w 2003 roku trafił do Iraku.

Był następnie członkiem gwardii prezydenckiej i w 2012 roku otrzymał jedno z najwyższych odznaczeń we Francji - Narodowy Order Zasługi.

W grudniu zorganizował w departamencie Aude, w którym leży Trebes, szkolenie żandarmerii na wypadek takiej właśnie sytuacji, do jakiej doszło w piątek: ataku terrorystycznego, podczas którego napastnik bierze zakładników.



W piątek urodzony w Maroku Radouane Lakdim porwał samochód pod Carcassonne, zabił pasażera i poważnie ranił kierowcę. Następnie w Carcassonne ostrzelał policjantów, a później wziął zakładników w supermarkecie w pobliskim Trebes, gdzie zabił pracownika i klienta.

Gdy na miejsce dotarły siły bezpieczeństwa, Beltrame zaoferował Lakdimowi, by wziął go jako zakładnika w zamian za jedną z przetrzymywanych kobiet. Zdołał ukryć przed napastnikiem włączony telefon komórkowy, dzięki czemu specjalne jednostki policji na zewnątrz słyszały, co dzieje się w supermarkecie. Lakdim strzelił do Beltrame'a i zadał mu kilka ciosów nożem, poważnie go raniąc. Gdy z supermarketu rozległy się odgłosy strzałów, policja wkroczyła do akcji i zabiła napastnika.

Beltrame zmarł w szpitalu i jest jedną z czterech ofiar śmiertelnych ataku. 15 osób zostało rannych.

Źródło: Google Maps Trebes we Francji