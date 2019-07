"Stają się tak potężni jak suwerenne państwa"





»

Deputowani francuskiego Zgromadzenia Narodowego przyjęli w czwartek przepisy nakładające trzyprocentowy podatek na wielkie firmy internetowe jak Google, Amazon, Facebook czy Apple. Krok ten to sposób na walkę z unikaniem płacenia podatków przez duże korporacje.

Przyjęta przez niższą izbę francuskiego parlamentu ustawa nakłada trzyprocentowy podatek od dochodów uzyskanych we Francji przez firmy internetowe, których globalny dochód przekracza 750 mln euro (z czego co najmniej 25 mln euro we Francji).

Koncerny internetowe "stają się tak potężne jak suwerenne państwa"

Globalna awaria Facebooka. Brak dostępu do podstawowych funkcji Część... czytaj dalej » Ustawa wprowadzająca tak zwany podatek GAFA (skrót od Google, Amazon, Facebook, Apple) w przyszłym tygodniu trafi do Senatu. Rząd w Paryżu liczy, że za przykładem Francji podążą w tej dziedzinie inne państwa i dzięki temu największe koncerny międzynarodowe będą płacić większe podatki tam, gdzie rzeczywiście działają, a nie tylko w tych krajach, które wybierają na siedzibę spółek ze względu na bardziej korzystne dla nich przepisy podatkowe.



Francuski minister finansów Bruno Le Maire ocenił, że duże koncerny internetowe "stają się tak potężne jak suwerenne państwa", a "służą tylko interesom prywatnym". Dlatego - argumentował - konieczne są regulujące to przepisy. Z kolei przemysł zaawansowanych technologii ostrzega, że takie kroki spowodują podniesienie cen dla konsumentów.



Przepisy mogą objąć również takie firmy jak Airbnb czy Uber i przynieść do francuskiego budżetu dodatkowe 400 mln euro w 2019 roku, a w roku 2020 - 650 mln euro.