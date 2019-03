Kolejny weekend i kolejne protesty. "Żółte kamizelki" nie odpuszczają

Video: Associated Press, Reuters

Ponad 150 osób zatrzymanych w w protestach "żółtych kamizelek"

17.03| "Żółte kamizelki" wciąż wychodzą na ulice Paryża. W zamieszkach 16 marca policja zatrzymała ponad 150 osób. Podczas demonstracji dochodziło do niszczenia sklepów i wzniecania pożarów. Manifestanci podpalili m.in. budynek w centrum miasta, a strażacy w ostatnim momencie dotarli do mieszkania i uratowali matkę z dzieckiem. Prezydent Emmanuel Macron postanowił skrócić wyjazd na narty i wraca do stolicy.

»