"Widzieliśmy, jak zachował się wobec następczyni tronu". Kolejny skandal w Akademii

Mąż członkini Akademii Noblowskiej został oskarżony o napastowanie szwedzkiej następczyni tronu, księżnej Wiktorii - pisze BBC. Do incydentu miało dojść 12 lat temu. To nie pierwszy taki zarzut pod adresem mężczyzny.

Francuski fotograf Jean-Claude Arnault zaprzecza oskarżeniom o napastowanie księżnej Wiktorii, do którego miało dojść podczas uroczystego przyjęcia w Sztokholmie w 2006 roku w jednym z budynków należących do Akademii.

Sprawę ujawniła gazeta "Svenska Dagbladet", powołując się na trzy źródła.

Seria skandali w Akademii Szwedzkiej. Przyznanie literackiego Nobla pod znakiem zapytania W tym roku możemy... czytaj dalej » Zdarzenie potwierdziła w rozmowie ze szwedzką telewizją publiczną m.in. Ebba Witt-Brattström, była żona ówczesnego sekretarza Akademii Szwedzkiej, Horacego Engdahla.



– Ja to widziałam, Horacy to widział, król [Karol XVI Gustaw, ojciec księżnej Wiktorii - red.] to widział. Widzieliśmy, jak zachował się wobec następczyni tronu. Jako żona sekretarza Akademii byłam swego rodzaju gospodynią przyjęcia. Poczułam się bardzo nieprzyjemnie, nie wiedziałam, jak zareagować – powiedziała Witt-Brattström. - Jej asystentka, to było naprawdę coś, rzuciła się przed siebie i odepchnęła go - relacjonowała.



Jak na razie szwedzka rodzina królewska nie skomentowała sprawy. Wydała jednak ogólne oświadczenie, w którym wyraziła poparcie dla kampanii #MeToo, będącej pokłosiem sprawy Harveya Weinsteina, którego część hollywoodzkich aktorek oskarżyła o molestowanie.

W cieniu oskarżeń

To nie pierwszy raz, kiedy mąż byłej członkini Akademii Noblowskiej zostaje oskarżony o napaść na tle seksualnym. Arnaultowi już stawiano takie zarzuty, jednak za każdym razem fotograf zaprzeczał.

Skandal z jego udziałem wywołał falę rezygnacji w komitecie Akademii Szwedzkiej, co - jak pisze BBC - nasuwa pytania, czy będzie ona w stanie wskazać tegorocznego laureata literackiego Nobla. Z liczącej pierwotnie 18 członków Akademii Szwedzkiej pozostało w niej już tylko 11 osób.

W listopadzie zeszłego roku - na fali hollywoodzkiej kampanii #MeToo - aż 18 kobiet zarzuciło mu napastowanie seksualne i molestowanie. Część z tych "incydentów” miała mieć miejsce na terenie posiadłości należących do szwedzkiej Akademii.

Źródło: PAP/EPA/ / TOMS KALNINS Szwedzka następczyni tronu, księżna Wiktoria

Akademia w kryzysie

Portman nie przyjedzie, gala odwołana. Powodem "ostatnie wydarzenia" w Izraelu Hollywoodzka... czytaj dalej » W cieniu krytyki znalazła się i sama Akademia, której zarzuca się niewłaściwe zajęcie się doniesieniami o zachowaniu Arnaulta, męża członkini komitetu noblowskiego, Katariny Frostenson.



Po przeprowadzeniu głosowania, w którym organizacja sprzeciwiła się wykluczeniu Frosterson ze swojego składu, swoją rezygnację złożyło trzech członków komitetu noblowskiego - Klas Ostergen, Kjell Espmark i Peter Englund.



Jak zaznacza BBC, teoretycznie nie mogą oni zrezygnować z piastowanej pozycji, gdyż jest ona przyznawana dożywotnio. W praktyce jednak mają prawo przestać uczestniczyć w działalności Akademii. Frostenson również nie uczestniczy w spotkaniach.

Niedługo po tym skandalu swoją rezygnację złożyła także przewodnicząca Akademii Noblowskiej prof. Sara Danius. - (Ta sprawa - red.) i tak wystarczająco mocno wpłynęła na samą Nagrodę Nobla i jest to spory problem - mówiła wówczas, tłumacząc swoją decyzję.



Jak podaje BBC, od pojawienia się pierwszych oskarżeń o molestowanie do chwili obecnej swoje członkostwo w komitecie zawiesiło sześciu członków.

Rok bez Nobla?

Skandal w Akademii Szwedzkiej. W tym roku nie będzie literackiej Nagrody Nobla? Kryzys jest tak... czytaj dalej » - Kryzys w Akademii pogłębia się, a zaufanie do tej instytucji sięga zera. - uznał w komentarzu szef działu kultury gazety "Dagens Nyheter" Bjoern Wiman.



Podobnie uważa Asa Linderberg z dziennika "Aftonbladet", która napisała, że "w tym roku prawdopodobnie nie poznamy laureata Literackiej Nagrody Nobla". - Akademia Szwedzka traci kworum, nie będzie mogła podjąć żadnej decyzji, w tym wskazać jesienią nazwiska noblisty - podkreśla Linderberg.



Szwedzkie Radio informuje, powołując się na własne źródła, że w Akademii Szwedzkiej, a także w Fundacji Noblowskiej trwa dyskusja, czy w tym roku poznamy laureata literackiego Nobla. Według jednej z opcji nazwisko noblisty w dziedzinie literatury za 2018 rok może być ogłoszone w 2019 roku. W takim przypadku w przyszłym roku uhonorowano by dwóch laureatów.