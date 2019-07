Żona Franky'ego Zapaty: Na pewno spróbuje jeszcze raz. Nigdy się nie poddaje





»

Powiedział, że to nie mogło się udać z powodu wiatru. To tak właśnie się dzieje - w pewnym momencie nadszedł jakiś wielki podmuch - tłumaczy Krystel Zapata, żona Franky'ego Zapaty, który w czwartek chciał przelecieć flyboardem nad kanałem La Manche. Próba się nie powiodła, Francuz podczas przelotu spadł do wody. Jak podaje Reuters, nic mu się nie stało.

110 lat temu, 25 lipca 1909 roku, Louis Bleriot wykonał jako pierwszy człowiek na świecie przelot samolotem nad kanałem La Manche. W rocznicę tamtego lotu Franky Zapata chciał powtórzyć ten wyczyn, ale na flyboardzie.

CZYTAJ WIĘCEJ O PRÓBIE POKONANIA KANAŁU LA MANCHE NA FLYBOARDZIE >>>

ZOBACZ MOMENT STARTU FRANKY'EGO ZAPATY >>>

Wystartował po godzinie 9. Kilka minut po starcie Francuz spadł do wody. Jak przekazał Reutersowi członek jego ekipy technicznej, Zapata nie trafił w zamontowaną na łodzi platformę do tankowania, kiedy mniej więcej w połowie drogi usiłował na niej wylądować.

Jak podaje agencja, Zapacie nic się nie stało.

Oglądaj Wideo: tvn24 Nieudana próba nad La Manche. Gdzie spadł Zapata?

- Chyba już niedługo go zobaczę. Chcę się z nim spotkać - opowiadała po nieudanej próbie żona Franky'ego Zapaty, Krystel.

Dodała, że rozmawiała już z mężem. - Powiedział, że z powodu wiatru to nie mogło się udać. To tak właśnie się dzieje, w pewnym momencie nadszedł jakiś wielki podmuch - wyjaśniła. Flyboardem nad kanałem La Manche. W 110. rocznicę pierwszego przelotu Latał z bronią... czytaj dalej »



Zapewniła, że Zapata spróbuje jeszcze raz przelecieć nad kanałem. - On na pewno to zrobi. Jeszcze raz podejmie próbę, bo on nigdy się nie poddaje - stwierdziła.

Kim jest Franky Zapata?

40-letni Francuz Franky Zapata jest byłym mistrzem świata w wyścigach na skuterach wodnych. Wynalazł i skonstruował flyboard.

Swoje odlotowe akrobacje na flyboardzie Zapata zaprezentował niedawno w Paryżu podczas Dnia Bastylii. Światowe media nazwały go wtedy "latającym żołnierzem".

Co to jest flyboard?

To latająca platforma pozwalająca na wykonywanie akrobacji w powietrzu i na wodzie.



Jak donosił dziennik "Liberation", prototyp latającego urządzenia zainteresował francuskie wojsko, które ma wspomóc wynalazcę ponad milionem euro. Sam Zapata przekonuje, że budowa maszyny jest "dość prosta" i przypomina deskorolkę.

Źródło: tvn24 Francuz Franky Zapata chciał przelecieć flyboardem nad kanałem La Manche