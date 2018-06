Flota Bałtycka będzie ochraniać mundial

Video: Fakty TVN

Koniec regeneracji. "Arłamów jest najważniejszym momentem...

Koniec relaksu w Juracie, teraz czas na "krew, pot i łzy". W drodze polskiej kadry na mundial - przystanek Arłamów. To tam rozstrzygnie się bój o paszport do Rosji. Piłkarze mają nieco ponad tydzień, by przekonać do siebie selekcjonera. 4 czerwca ogłoszenie mistrzowskiego składu.

