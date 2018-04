Szkoła w Parkland na Florydzie wymaga od swoich uczniów noszenia przezroczystych plecaków. Ma to być środek bezpieczeństwa wprowadzony po strzelaninie, w której w lutym zginęło 17 osób.

Marjory Stoneman Douglas High School ma zapewnić wszystkim swoim uczniom darmowe, przezroczyste plecaki i egzekwować obowiązek ich noszenia.

Wielu uczniom nowy wymóg nie przypadł do gustu. Zarzucają, że stanowi on naruszenie ich prywatności, jest pozbawiony rzeczywistego znaczenia, a także odwraca uwagę od prawdziwego problemu, czyli konieczności wprowadzenia zmian w prawie do posiadania broni.

Lokalne władze poinformowały tymczasem, że rozważają również zainstalowanie w budynku bramek, wykrywaczy metalu, wprowadzenie obowiązku noszenia identyfikatorów przez wszystkich uczniów oraz wzmocnienie aktywności policji w ochronie placówki.

Z karabinem do szkoły

W lutym w strzelaninie w liceum w Parkland, do której doszło przed zakończeniem zajęć, zginęło 17 osób. Jej sprawcą był 19-letni Nicolas Cruz. Zatrzymany został on przypadkowo, po około dwóch godzinach od masakry, kiedy jeden z policjantów rozpoznał go po ubraniu podanym w rysopisie.

Cruzowi postawiono 17 zarzutów morderstwa pierwszej kategorii, za które na Florydzie grozi kara śmierci.