Stacjonujący w bazie sił powietrznych marynarki USA dwumiejscowy myśliwiec podchodził do lądowania w bazie lotnictwa marynarki wojennej około godz. 16.30.

Kokpit zamienił się w zamrażarkę. Piloci wylądowali dzięki zegarkom Kolejna załoga... czytaj dalej » Z nieustalonych na razie przyczyn roztrzaskał się wpadając do wody u wybrzeży Key West na Florydzie, około mili na wschód od pasa startowego.

Pilot i oficer systemu uzbrojenia katapultowali się, zostali wyciągnięci z wody, ale w nocy ze środy na czwartek amerykańskie władze wojskowe poinformowały, że obaj zmarli.

Rozpoczęto śledztwo mające wyjaśnić okoliczności katastrofy.

Kondolencje pilotom na Twitterze złożył prezydent USA Donald Trump. "Dołączam się do myśli i modlitw za dwóch lotników, ich rodziny i naszą wspaniałą US Navy", napisał.

Please join me with your thoughts and prayers for both aviators, their families and our incredible @USNavy. https://t.co/60bHhrp8Y1

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 marca 2018